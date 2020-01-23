Мэр Нижневартовска вручил талантливым студентам премию главы города

В преддверии Дня российского студенчества глава Нижневартовска Василий Тихонов наградил представителей талантливой молодежи столицы Самотлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В приветственном слове Тихонов поздравил номинантов с Днем российского студенчества – "праздником увлеченных и мыслящих людей".

"На каждого из вас Нижневартовск и вся наша большая страна возлагает особые надежды. Как сказал президент Владимир Путин в недавнем послании, "талантливые и достойные молодые люди должны играть лидерскую роль в национальном развитии". Вы – те самые лидеры, которые уже сегодня проявляют себя в науке, искусстве и спорте", - сказал Тихонов.

Среди присутствовавших в зале – лауреат пяти международных конкурсов научно-исследовательских работ Эльвира Мухаметшина, лауреат премии губернатора Югры, двукратный победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов Филипп Якушев. Третий раз подряд получила премию главы города Олеся Хасаноа.

"Это, действительно, весомое достижение. Дорогие ребята! Вы живете в удивительное время, и каждый день открываете для себя мир. Я искренне желаю, чтобы стремление менять его к лучшему никогда вас не покидало. Чтобы вы продолжали впитывать всё новое и делиться этим новым с нами. Удачи вам и всего самого доброго", - сказал Тихонов.