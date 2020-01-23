Пострадавшие в пермской "Карамели" должны получить выплаты до конца недели

В Пермском крае приступили к выплатам компенсаций из-за ЧП в хостеле "Карамель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Семьям погибших уже направлено по 500 тыс. руб. Пострадавшим выплатят по 200 или 300 тыс. руб. В настоящее время социальные службы работают с пострадавшими, помогают сформировать необходимый пакет документов. Предполагается, что выплаты будут проведены в течение недели.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

По оперативным данным Минздрава Прикамья, состояние пострадавших стабильно.​

Как отметил заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков, все пациенты в стабильном состоянии, все в создании: "Поступили три человека. Поражены нижние конечности. Сейчас пострадавшим предстоит лечение, стабилизация здоровья. Это процесс не быстрый: они могут лежать в больнице еще до 1,5 месяцев".

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Исмакаев задержан. Спасатели заступились за своего сотрудника.