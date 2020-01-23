СМИ сообщили о московских таксистах, отказывающихся везти китайцев из аэропортов

В сети появились сообщения о том, что московские таксисты, опасающиеся заражения новым коронавирусом, начали отказываться от клиентов-китайцев в аэропортах, либо запрашивают с них двойную цену. Об этом, в частности, сообщил telegram-канал "Московские новости".

В компании "Яндекс.Такси" сообщили, что не знают о таких инцидентах. "К нам не поступало подобных жалоб. Мы рекомендуем пользователям заказывать поездки через приложение или с официальных стоек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса.

За последние сутки сотрудники российских аэропортов и медслужб выявили несколько граждан, прилетевших из Китая, у которых наблюдались симптомы пневмонии – именно ее вызывает новый штамм коронавируса 2019-nCoV. В аэропорту Домодедово Накануне.RU сообщили: "Московский аэропорт Домодедово принимает все необходимые меры для предотвращения распространения опасного инфекционного заболевания. В аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области".

Китайские власти закрыли уже два города на выезд из-за распространения заболевания. Сообщается о нескольких сотнях заболевших, уже больше десяти человек погибли от нового вируса. Лекарство от него пока не разработано.