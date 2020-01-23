КС РФ не принял жалобу на изъятие 8 млрд рублей у сестры Захарченко

Конституционный суд России не принял жалобу Владимира Разгонова на изъятие из квартиры его жены Ирины денег и ценностей во время обысков по делу ее брата полковника Дмитрия Захарченко.

В материалах отмечается, что никаких доказательств того, деньги являются общим имуществом супругов, не представлено, тогда как их совокупный доход не позволял им иметь такое имущество.

Как сообщалось, при обыске у сестры полковника в квартире на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у матери - около 19,5 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства этого имущества.

По словам прокурора, мать и сестра бывшего сотрудника МВД заявили о подкинутых им деньгах, найденных при обысках. Сам Захарченко сообщил, что капитал он накопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что полковник за 15 лет получил легально в МВД 12 миллионов рублей.

В январе текущего года сообщалось, что следствие нашло доказательства того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире сестры Захарченко, имеют коррупционное происхождение.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года.В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.