Отмыв денег или работа на перспективу? В Екатеринбурге станет в два раза больше платных парковок

В 2020 году в Екатеринбурге количество платных парковочных мест увеличится вдвое - до 5 тыс. На данный момент в столице Урала уже насчитывается 2 тыс. 604 платных парковочных места, которые принесли городу в 2019 г. доход около 12 млн руб. Как сообщил Накануне.RU главный специалист отдела правового и экономического обеспечения мэрии Александр Вегнер, обустройство бесплатных парковок создаст еще больший трафик в центре, который и так перегружен. По его словам, это уже пройденный этап, результаты которого можно было наблюдать на примере в крупных городов России, Европы и Америки. Чем больше парковок строится, тем больше машин едет, тем самым ухудшается состояние улично-дорожной сети. К тому же, многие воспринимают центр города, как одну большую парковку, оставляя свой транспорт на несколько часов, а то и сутки, хотя центр предусматривает лишь временное размещение транспортного средства.

"В первую очередь это отразится на количестве личного транспорта, прибывающего в центральную часть города, - отмечает Александр Вегнер. - У нас нет такого количества мест в центре города, чтобы всех обеспечить парковкой. Кроме того, общественное пространство - вещь дефицитная и надо понимать, что если мы все займем машинами, то возникнет вопрос: где будут ходить люди?"

Представитель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал Накануне.RU о другой стороне подобного решения. По его мнению, ежегодное увеличение и обустройство платных парковок - это фактор отмывания денег со стороны чиновников администрации города и приближенных структур. Более того, поскольку в пользу платных убираются текущие парковочные места, людям становится вообще негде оставить машину, что формирует только социальное напряжение. Кирилл Форманчук считает, что Екатеринбург в целом достаточно компактный город и для него нецелесообразно развитие платных парковок без создания бесплатных альтернатив.

Впрочем, отмечает Форманчук, в городе все еще не налажена система наказания тех, кто игнорирует оплату своего парковочного места, а потому ситуация особо не изменится.

"Платные парковки у нас существуют уже около семи лет, - припоминает Кирилл Форманчук. - И до сих пор нет никакого механизма наказания водителей, не оплачивающих платное место. Платят только самые совестливые, либо по незнанию: "боюсь, вдруг чего". В среднем, это не больше трети, зато расходы на обустройство платных парковок колоссальные. Не имеет смысла еще дальше расширять такую практику, если все еще нет механизма, способного заставить каждого платить".

Еще одним аргументом бесполезности решения служит нецелесообразность затраченных средств. Так, в 2019 г. платные парковки принесли бюджету города 12 млн руб., однако затраты на них превысили 32 млн руб.

"Это просто отмывание денег, - считает автозащитник. - Идут колоссальные затраты на обустройство и обслуживание, а по факту - просто без цели. Только в первый год на организацию платных парковок было потрачено около 11 млн руб. За все это время они сколько уже вложили? 350-400 млн? То есть, все это делается лишь для того, чтобы освоить деньги. Ничего более".

На подобное заявление Александр Вегнер заявил, что целью является не окупаемость вложенных средств, а разгрузка дорожной сети. Он уверяет, что это модель на долгосрочную перспективу и, как только в городе заработает автоматический режим привлечения к ответственности, все инвестиции окупятся в десятикратном размере.

Несмотря на подобный резонанс, властями города принято решение обустроить 12 тыс. платных парковочных мест к 2025 г. Напоминаем, что в прошлом году планировалось обустроить территорию под 67 машинных мест: по улице Бориса Ельцина вдоль дома №6 (Башня Исеть), улице Боевых дружин вдоль "Ельцин-центра" и вдоль здания по адресу улица Луначарского, 128.