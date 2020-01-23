04 Августа 2020
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Общество Курганская область
проверка зрения, офтальмолог, глаза (2018) | Фото:

Из ХМАО в Зауралье переезжают жить и работать высококвалифицированные врачи

В феврале прошлого года в Шадринске открыли филиал екатеринбургского центра "Микрохирургия глаза" - сейчас там работает один квалифицированный врач. Второй появится уже этим летом - молодой врач переехала из ХМАО.

В прошлом году в филиале провели более 380 операций по лазерной коррекции зрения, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

В этом году количество операций хотят увеличить до 1 тыс., тем более, что введение ставки второго врача увеличит количество пациентов.

Губернатор Курганской области Вадим шумков и его заместители встретились с гендиректором екатеринбургского центра "Микрохирургия глаза" Олегом Шиловских. В ходе беседы выяснилось, что около 80% пациентов-зауральцев, которые приезжают за медицинской помощью в Шадринск, получают ее и бесплатно. Этого удалось добиться за счет квот, предоставляемых из бюджета региона.

Шиловских отметил, что было бы неплохо обучить офтальмологов Курганской области на базе шадринского филиала.

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Из ХМАО в Зауралье переезжают жить и работать высококвалифицированные врачи

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Теги: Микрохирургия глаза, Шадринск, врачи



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