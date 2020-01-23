Росстат: рост потребительских цен в середине января остановился

С 14 по 20 января потребительские цены в России в целом не изменились. Об этом сообщает Росстат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 по 9 января рост потребительских цен составил составил 0,3%. За последующие пять дней они подросли еще на 0,1%, но в последнюю неделю рост остановился.

Всего за первые три недели января повышение цен на потребительские товары составило 0,4%. Это существенно меньше, чем годом ранее, когда за первый месяц она достигла 1,0%.

Из основных продуктов, данные по которым приводит Росстат (не считая плодоовощной продукции), более заметно подорожала только гречка - на 1,5% с начала года. Остальные подорожали или не более средней инфляции, или подешевели (пшено, рис, сахар, яйца, куры, свинина).

Впрочем, нулевая инфляция за неделю не означает, что цены вообще не растут. Однако их недельный рост мал и не достигает 0,1%, а чередование недель с нулевой инфляцией и малой положительной означает не ее периодическое ускорение, а то, что цены успевают "накопить" 0,1% прироста только за 2-3 недели.

Минэкономразвития ожидает в 2020 году сохранение низкого уровня совокупного спроса и закрепление инфляции ниже 3%. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в условиях сравнительно низкой инфляции Банк России должен понизить ключевую ставку хотя бы на 0,25% уже на ближайшем заседании 7 февраля.