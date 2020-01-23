В Перми избрана мера пресечения инспектору, обвиняемому в халатности из-за ЧП в хостеле

В Перми избрана мера пресечения инспектору Разифу Исмакаеву, которому вменяют халатность, из-за которой погибли пять постояльцев хостела "Карамель", передает корреспондент Накануне.RU. Свердловский райсуд Перми отправил Исмакаева под подписку о невыезде.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Исмакаев задержан. Спасатели заступились за своего сотрудника.