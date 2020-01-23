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Образование Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

"ТюмГУ – бизнес-проект". Депутат облдумы – о том, как будет развиваться вуз, ректор которого стал министром науки и высшего образования

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич, комментируя Накануне.RU назначение ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ, отметил, что сегодня вуз – эффективный бизнес-проект, которым он, по мнению депутата, и останется.
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Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

"Назначение Валерия Фалькова министром науки и высшего образования стало для многих, в том числе и для меня, полной неожиданностью. С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что после отставки правительства очередной человек из команды Сергея Собянина получил высокое назначение", - отметил депутат.

Что касается его профессиональной деятельности, то Фалькова можно отнести к когорте так называемых "эффективных менеджеров".

"Безусловно, многое изменилось с его приходом к руководству университетом в лучшую сторону. Но важно понимать, что высшее образование сегодня – в первую очередь, бизнес. И Тюменский госуниверситет сейчас – эффективный бизнес-проект регионального масштаба, пусть не лучший в России, но входящий в число 30-40 лучших вузов России по различным рейтингам", - сказал политик.

По мнению Юхневича, должно быть более человечное отношение к преподавателям, сотрудникам, студентам.

"В 2017 г. переселяли преподавателей из общежития по адресу Красина, 17 в комнаты с условиями хуже, чем те, из которых они уезжали. Многие из них были не согласны и обращались ко мне как к депутату за помощью. В 2019 г. отказались продлились контракт с доктором юридических наук, профессором кафедры государственного и муниципального управления Владимиром Осейчуком. Он, возможно, пострадал за свои политические убеждения. На его место приняли человека, который не имеет ни степень доктора наук, ни звания профессора. Можно еще вспомнить проект строительства кампуса в логу Тюменки, против которого активно протестовала общественность. Но тут власти прислушались к людям и отменили строительство", - сказал Юхневич.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков(2020)|Фото: ТюмГУ

Он пожелал Фалькову на посту министра "занимать более человечную позицию, больше прислушиваться к людям".

"Думаю, что министерство под руководством Валерия Фалькова продолжит проповедовать ту бизнес-модель, которая сложилась в Тюменском госуниверситете. Высшее образование – бизнес, а бизнес должен приносить деньги. Вполне возможно, что продолжится и процесс укрупнения вузов, который идет уже давно", – подытожил Юхневич.

Напомним, кто станет и.о. ректора ТюмГУ, остается загадкой.

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"ТюмГУ – бизнес-проект". Депутат облдумы – о том, как будет развиваться вуз, ректор которого стал министром науки и высшего образования

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Теги: Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, Тюменский госуниверситет, ректор



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Ранее 24.01.2020 11:54 Мск Новый министр науки и высшего образования назначил и.о. ректора ТюмГУ

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