"ЛУКОЙЛ" направил нефть, предназначавшуюся Белоруссии, в Приморск и Новороссийск

"ЛУКОЙЛ" направил в порты Приморска и Новороссийская объемы нефти, предназначавшиеся для Белоруссии, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. Он добавил, что компания возобновит поставки нефти в республику, как только Москва и Минск заключат соответствующие договоры, передает "Интерфакс".

Россия и Белоруссия с нового года не могут договориться о поставках нефти на НПЗ республики. По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть. Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.