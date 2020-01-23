04 Августа 2020
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Экономика В России В бывшем СССР
коллаж, Белоруссия, газ, нефть (2017) | Фото: Накануне.RU

"ЛУКОЙЛ" направил нефть, предназначавшуюся Белоруссии, в Приморск и Новороссийск

"ЛУКОЙЛ" направил в порты Приморска и Новороссийская объемы нефти, предназначавшиеся для Белоруссии, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. Он добавил, что компания возобновит поставки нефти в республику, как только Москва и Минск заключат соответствующие договоры, передает "Интерфакс".

Россия и Белоруссия с нового года не могут договориться о поставках нефти на НПЗ республики. По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть. Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.

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"ЛУКОЙЛ" направил нефть, предназначавшуюся Белоруссии, в Приморск и Новороссийск

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Теги: лукойл, нефть, белоруссия, поставки



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