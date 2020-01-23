Зауральские инспекторы ДПС два дня будут массово останавливать машины и проверять водителей на алкоголь

В Курганской области сотрудники ДПС будут останавливать автомобили и проверять водителей на трезвость.

Массовые рейды пройдут в регионе 24 и 25 января.

В 2019 году по вине нетрезвых водителей произошло 152 ДТП - 42 человека погибли и около 200 граждан получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Все аварии произошли на территории Кургана и 22 районов Зауралья - отсюда можно сделать вывод, что любители выпить, а потом сесть за руль, есть почти в каждом уголке Курганской области.