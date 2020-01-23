После пермской трагедии в Екатеринбурге нашли пять хостелов в подвалах

В Екатеринбурге в настоящий момент действуют пять отелей и хостелов, которые находятся в цокольных этажах зданий, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

Из них четыре не имеют окон, точно так же, как и хостел "Карамель", в котором на этой неделе произошло затопление горячей водой.. Общий номерной фонд екатеринбургских подвальных гостиниц составляет 35 комнат. Адреса и названия объектов не уточняются.

Напомним, в результате трагедии в Перми погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. После ЧП, депутат Госдумы Игорь Сапко высказал мнение, что необходимо пересмотреть законодательство о хостелах и мини-отелях и запретить их размещение в подвалах и цокольных этажах. Владельцы хостелов утверждают, что на сегодняшний день итак существуют такие запреты и опасаются, что новые законы окончательно задушат бизнес.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

По информации пермского краевого МЧС, инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер.