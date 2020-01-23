В Тюмени решили, кем заменить Фалькова, ставшего новым министром науки и высшего образования

В Тюменской областной думе состоялось внеочередное заседание комитета по социальной политике, на котором выбран и.о. главы комитета, вместо получившего должность министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

Внеочередное заседание открыл заместитель председателя регионального парламента, курирующий деятельность комитета, Виктор Рейн. Вице-спикер поздравил коллег с высоким назначением Валерия Фалькова. Спикер регионального парламента Сергей Корепанов отметил, что в феврале состоится очередное заседание регионального парламента, нужно, чтобы кто-то из депутатов комитета отвечал за его подготовку и сделал доклад.

"Сегодня необходимо избрать временно исполняющего обязанности председателя комитета. Избрание нового председателя комитета состоится после официального сложения Валерием Фальковым полномочий депутата", - сказал он.

Депутаты предложили кандидатуру заместителя председателя комитета Николая Яшкина. Его поддержало большинство.

Предстоит закрыть еще одну вакансию, образовавшуюся с переходом Фалькова в Правительство - кресло ректора ТюмГУ останется свободным, пока новый министр сам не назначит преемника, поскольку кадровые вопросы руководства вузов находятся в ведении Министерства образования