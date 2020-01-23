04 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
евросоюз, евроинтеграция, евромайдан, украина (2016) | Фото:

Лидер "Слуги народа" заявил, что Украине не нужно торопиться с евроинтеграцией

Глава фракции "Слуга народа" в украинской Раде Давид Арахамия заявил в Давосе, что Украине не стоит торопиться с евроинтеграцией, приводя свое законодательство в соответствие с европейским.
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По его словам, Киев к этому склоняют многие страны, и это неправильно, так как "если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой". То есть Украина может стать самой слабой экономикой в ​​ЕС. А нужно вначале стать сильнее, а затем гармонизировать свои законы с европейскими.

При этом Арахамия добавил, что его слова "могут быть непопулярными в Европарламенте", но Украина должна занимать "уникальное место".

На это многие отреагировали очень резко. В "Народном фронте" призвали власти публично отмежеваться от подобных заявлений.

"Заявление... подрывает доверие к нынешней власти по реализации курса на европейскую интеграцию и является тревожным знаком для общества. Мысли о том, что не надо проводить евроинтеграционных изменений, как и недавние заявления чиновников из команды "Слуги Народа" о том, что не надо "стучать" в двери НАТО, – это симптомы ревизии нашего курса в объединенную Европу", - говорится в заявлении партии.

Позже Арахамия написал, что его не так поняли и он за "максимальную интеграцию с европейскими соседями".

"В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти", - подчеркнул он, добавив, что так делают все в Европе.

Как уже сообщало Накануне.RU, украинский вице-премьер страны по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС по тем же причинам, которые назвал Арахамия. Примечательно, что позже скандала с Арахамией он тоже заявил, что Украина не откажется от евроинтеграции.

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Лидер "Слуги народа" заявил, что Украине не нужно торопиться с евроинтеграцией

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Теги: Украина, Европа, евроинтеграция



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