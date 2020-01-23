04 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Слон на ул. 8 марта в Екатеринбурге (2020) | Фото: youtube.com/Андрей Грошев

В центре Екатеринбурга по улице разгуливают слоны. В цирке уверяют, что это нормально

В самом центре Екатеринбурга по улице разгуливал слон. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.

На кадрах видно, как огромное животное спокойно пересекает проезжую часть по улице 8 Марта. Рядом с ним ходят люди: один пытается остановить слона, другой машет руками.

Как рассказал Накануне.RU главный администратор Екатеринбургского государственного цирка Владимир Ильин, это было сегодня днем.

"Погуляли. Уже все нормально", - сообщил он.

По его словам, прогулка по проезжей части "была запланирована".

"Это итальянский цирк, шоу слонов и тигров. Они уже грузятся и уезжают дальше на гастроли", - добавил представитель цирка.

Однако некоторые жители Екатеринбурга предположили, что во время переезда что-то пошло не так. Позже стало известно, что возле цирка гуляли сразу несколько слонов.

Слоны на екатеринбургской улице(2020)|Фото: telegram.org/Главный канал Екатеринбурга

Слон на ул. 8 марта в Екатеринбурге(2020)|Фото: youtube.com/Андрей Грошев

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В центре Екатеринбурга по улице разгуливают слоны. В цирке уверяют, что это нормально

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Теги: цирк, слоны, переезд, Екатеринбург



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Ранее 23.01.2020 15:52 Мск "Они решили немного развеяться": в Екатеринбургском цирке объяснили "побег" слонов

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