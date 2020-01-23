В центре Екатеринбурга по улице разгуливают слоны. В цирке уверяют, что это нормально

В самом центре Екатеринбурга по улице разгуливал слон. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.

На кадрах видно, как огромное животное спокойно пересекает проезжую часть по улице 8 Марта. Рядом с ним ходят люди: один пытается остановить слона, другой машет руками.

Как рассказал Накануне.RU главный администратор Екатеринбургского государственного цирка Владимир Ильин, это было сегодня днем.

"Погуляли. Уже все нормально", - сообщил он.

По его словам, прогулка по проезжей части "была запланирована".

"Это итальянский цирк, шоу слонов и тигров. Они уже грузятся и уезжают дальше на гастроли", - добавил представитель цирка.

Однако некоторые жители Екатеринбурга предположили, что во время переезда что-то пошло не так. Позже стало известно, что возле цирка гуляли сразу несколько слонов.