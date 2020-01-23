Движение Захара Прилепина проведёт учредительный съезд 1 февраля

1 февраля может состояться учредительный съезд общественного движения "За правду", которое создаёт известный писатель Захар Прилепин. Осенью прошлого года сообщалось, что в перспективе это движение может переформатироваться в политическую партию и принять участие в предстоящих выборах в Государственную думу.

Среди делегатов съезда называют профессора НИУ ВШЭ и бывшего сотрудника Администрации президента Олега Матвейчева, профессора кафедры информационной политики ВШЭ Модеста Колерова, лидера группы Ва-БанкЪ Александра Скляра, музыканта Вадима Самойлова и художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова. Ожидается, что за неполитические проекты движения будет отвечать россиянин американского происхождения Стивен Сигал.

В телеграм-каналах новость о приглашении политтехнолога Олега Матвейчева восприняли неоднозначно, можно встретить и такие упоминания: "Уши администрации президента не просто видны, они теперь бесстыдно торчат...".

Захар Прилепин подтвердил Накануне.RU, что съезд состоится, и Олег Матвейчев есть среди приглашённых. Он отметил, что профессор ВШЭ приглашён в качестве "гостя и товарища", однако в движении пока не состоит.

Олег Матвейчев рассказал Накануне.RU, что не планирует участвовать в съезде, но приглашён в экспертный совет. "Это организация из ряда экспертов, насколько знаю, там Михеев будет, Наталья Нарочницкая, которые будут давать рекомендации по программе", – уточнил он.

К информации из телеграм-каналов политтехнолог отнёсся скептически, заметив, что "все порядочные люди уже должны удалить это приложение после того как телеграм-каналы дискредитировали себя после грандиозных предсказаний отставки правительства, а также кто какие должности займёт".

Левый публицист Константин Семин считает, что создающаяся организация, видимо, всё же связана с Администрацией президента, и к левому движению никакого отношения не имеет.

"Все эти проекты согласовывались и инициировались, как все понимают, в Администрации президента. И это не единственная партия, их будет много. Видимо, после конституционной реформы нам предстоят большие маневры перед новыми парламентскими выборами. Кстати, это означает, что сегодняшнее правительство – это правительство, скажем так, расходных материалов. И под эти новые выборы, хотят этого или не хотят наши царедворцы и небожители, придётся перезагружать всю поляну, потому что по возрасту уже куда? Какая ЛДПР? Какая КПРФ? Поэтому они и выдувают эти мыльные пузыри. Я не знаю ни одного серьёзного человека, который бы относился к этому с доверием", – рассказал он в беседе с Накануне.RU.