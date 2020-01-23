04 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
(2018) | Фото: kremlin.ru

Путин назвал холокост общей трагедией России и Израиля

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тель-Авив назвал Холокост общей трагедией России и Израиля.

Путин отметил, что 40% убитых и замученных евреев были из СССР. "Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это. Это заканчивается Освенцимом", - цитирует президента РФ пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Путин выступит на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Президент также примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны.

Ранее Путин уже побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином.

Он также посетит Вифлеем для переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на праздновании 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Он не получил приглашения от польского правительства.

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Путин назвал холокост общей трагедией России и Израиля

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Теги: владимир путин, холокост, израиль



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