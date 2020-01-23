Пассажиры рейса "Екатеринбург - Дубай", который задержали на несколько часов, пожаловались в прокуратуру

Транспортная прокуратура начала свою проверку по факту задержки рейса "Екатеринбург - Дубай".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 20 января этого года произошла задержка самолета авиакомпании "Икар" из Екатеринбурга в связи с приостановлением работы по техническим причинам аэропорта Дубай. Вылет из Кольцово был выполнен лишь спустя пять часов после возобновления работы зарубежного аэропорта.

"По предварительным данным, поступившим от пассажиров, авиакомпанией в аэропорту не были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, что является нарушением требований Федеральных авиационных правил", - заявили в надзорном ведомстве.

Сейчас проверяется исполнение авиаперевозчиком законодательства, регламентирующего предоставление пассажирам обязательных услуг при задержках рейсов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Кольцово задержали двух авиадебоширок, прилетевших с Пхукета.