04 Августа 2020
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Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман в кольцово (2018) | Фото: nakanune.ru

Пассажиры рейса "Екатеринбург - Дубай", который задержали на несколько часов, пожаловались в прокуратуру

Транспортная прокуратура начала свою проверку по факту задержки рейса "Екатеринбург - Дубай".
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 20 января этого года произошла задержка самолета авиакомпании "Икар" из Екатеринбурга в связи с приостановлением работы по техническим причинам аэропорта Дубай. Вылет из Кольцово был выполнен лишь спустя пять часов после возобновления работы зарубежного аэропорта.

"По предварительным данным, поступившим от пассажиров, авиакомпанией в аэропорту не были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, что является нарушением требований Федеральных авиационных правил", - заявили в надзорном ведомстве.

Сейчас проверяется исполнение авиаперевозчиком законодательства, регламентирующего предоставление пассажирам обязательных услуг при задержках рейсов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Кольцово задержали двух авиадебоширок, прилетевших с Пхукета.

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Пассажиры рейса "Екатеринбург - Дубай", который задержали на несколько часов, пожаловались в прокуратуру

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Теги: Дубай, задержка, рейс, прокуратура



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