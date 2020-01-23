04 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Россияне начали покупать меньше билетов в Китай, но от туров пока массово не отказываются

Отказы туристов от поездок в Китай зафиксировал один из крупнейших туроператоров "Интурист", передает РБК. "Подтверждаем, что в системе бронирования "Интуриста" появились отказы от туров в Китай", — сказал представитель туроператора. Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в компании.

Сервис бронирования билетов Aviasales отмечает, что массовой сдачи билетов в Китай из-за нового коронавируса не наблюдается, однако, спрос на авиабилеты в эту страну снижается.

Между тем, многие страны вводят повышенные меры безопасности в аэропортах. Так, температуру всех пассажиров из КНР теперь будут измерять в одном из крупнейших аэропортов мира – дубайском. Аналогичные меры вводятся и в российских аэропортах. Так, в московском Домодедово Накануне.RU сообщили: "Аэропорт принимает все необходимые меры для  предотвращения распространения опасного инфекционного заболевания. В аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также  специалисты  Управления Роспотребнадзора по Московской области".

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Россияне начали покупать меньше билетов в Китай, но от туров пока массово не отказываются

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Теги: коронавирус, эпидемия, пневмония, аэропорт



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