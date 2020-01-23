Ещё один город в Китае закрывают из-за коронавируса

Вслед за городом Ухань власти ещё одного китайского города ограничивают транспортное сообщение, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Администрация городского округа Хуанган провинции Хубэй объявила о прекращении междугороднего сообщения и работы общественного транспорта с 24 часов 23 января.

Также приостанавливается деятельность учреждений культуры и досуга, находящихся в закрытых помещениях (кинотеатры, интернет-кафе и т.д.). Перестанет работать и городской центральный рынок. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Начнутся проверки всех транспортных средств и людей, въезжающих в Хуанган. Люди с симптомами пневмонии будут незамедлительно направляться в лечебные учреждения. Проверки коснутся и перевозимых животных, причём сообщается о наказании за незаконную транспортировку и торговлю животными.

Напомним, подозрения на коронавирус зафиксировали и у пассажиров, прибывших из КНР в Санкт-Петербург и Пермь. На данный момент эти подозрения не подтвердились.