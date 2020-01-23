После ввода санкций США к "Северному потоку - 2" подошло судно-инспектор

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток-2".

Оно находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.

Судно шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2", пояснили ТАСС в пресс-службе компании-оператора газопровода.

Ранее в Сенате США обсуждался законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

Под санкции могут попасть все, кто оказывает техническую, финансовую поддержку, а также страховщики судов, особенно занимающиеся укладкой труб, швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.