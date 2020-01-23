04 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Полиция (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловский гарнизон полиции решили проверить на профпригодность

Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге стартовала двухдневная коллегия свердловского гарнизона полиции, в рамках которой подводятся итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за 2019 год.

Как сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, по традиции в первый рабочий день руководители территориальных ОВД принимают участие в командно-штабных учениях, сдают нормативы по физической и боевой подготовке, демонстрируют знания законодательства в сфере правоохраны, умение действовать при возникновении различных ЧП и ЧС, а также метко стрелять. Сегодня офицерский корпус построили на плацу городского отдела ГИБДД, где проверили наличие удостоверений, жетонов, правила соблюдения ношения нагрудных знаков и ведомственных наград.

Полиция(2020)|Фото: В.Н. Горелых

Руководил строевым смотром начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД области Владимир Тиряев.

"Обязанность ежегодно подтверждать свою профессиональную пригодность возлагается на сотрудников МВД на основании федеральных законов "О службе в органах внутренних дел" и "О полиции". Руководитель любого территориального подразделения - это тот, на кого всегда равняются подчиненные, поэтому спрос с них особый и строгий", - отметил полковник Тиряев.

Полиция(2020)|Фото: В.Н. Горелых

На огневом рубеже первые лица отделов полиции стреляли по мишеням с расстояния 10 метров. Другая группа в это время сдавала челночный бег, отжимания от пола, подъем гири и боевые приемы.

Как сообщил Накануне.RU Валерий Горелых, результаты экзаменов станут известны завтра, 24 января, на совещании, где состоится "разбор полетов" по каждому без исключения подразделению. Итоги будет подводить лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков. На коллегию прибудут первые лица силовых ведомств региона, руководители органов власти и другие высокие гости.

О том, как пройдет мероприятие, пресс-служба Главка проинформирует общественность и СМИ дополнительно.

Стрельбище(2020)|Фото: В.Н. Горелых

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Свердловский гарнизон полиции решили проверить на профпригодность

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Теги: полиция, гарнизон, МВД



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