04 Августа 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Кабмин Украины сообщил, что в стране осталось 37 млн жителей

На Украине осталось лишь 37 млн 289 тыс. человек. Такую цифру по состоянию на 1 декабря 2019 года озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
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Это количество не включает людей, постоянно проживающих за рубежом, а также в ДНР и ЛНР. Речь идет только о подконтрольной Киеву территории.

По его словам, результат был получен тремя методами, которые дали примерно одинаковый результат - разница не достигала 3%.

В 1992 году на Украине проживало 52 млн. То есть потери менее чем за 30 лет составили 15 млн, из которых на потерю Крыма и части Донбасса пришлось только 6 млн.

Напомним, в 2020 году на Украине должна пройти перепись населения. Последняя и единственная прошла еще в 2001 году.

В 2018 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что на непостоянной основе за границей работают еще 7-9 млн украинцев. То есть реальное население страны составляет 30-35 млн. При этом МВФ прогнозирует, что Украина потеряет треть трудоспособного населения к 2050 году.

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Кабмин Украины сообщил, что в стране осталось 37 млн жителей

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Теги: Украина, население



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