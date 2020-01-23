Кабмин Украины сообщил, что в стране осталось 37 млн жителей

На Украине осталось лишь 37 млн 289 тыс. человек. Такую цифру по состоянию на 1 декабря 2019 года озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Это количество не включает людей, постоянно проживающих за рубежом, а также в ДНР и ЛНР. Речь идет только о подконтрольной Киеву территории.

По его словам, результат был получен тремя методами, которые дали примерно одинаковый результат - разница не достигала 3%.

В 1992 году на Украине проживало 52 млн. То есть потери менее чем за 30 лет составили 15 млн, из которых на потерю Крыма и части Донбасса пришлось только 6 млн.

Напомним, в 2020 году на Украине должна пройти перепись населения. Последняя и единственная прошла еще в 2001 году.

В 2018 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что на непостоянной основе за границей работают еще 7-9 млн украинцев. То есть реальное население страны составляет 30-35 млн. При этом МВФ прогнозирует, что Украина потеряет треть трудоспособного населения к 2050 году.