МЧС вступилось за инспектора, обвиненного в халатности из-за ЧП в хостеле: Действовал в рамках полномочий

Прикамские спасатели ответили на обвинение в адрес своего сотрудника Разифа Исмакаева в халатности – по версии следствия, он не добился закрытия хостела "Карамель", где погибли пять постояльцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что инспектор в рамках реализации предоставленных полномочий провел плановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности хостела "Карамель". Как оказалось, подвал приспособлен для приема гостей без проведения дополнительных противопожарных мероприятий. Собственник помещений, ИП Щербаков С.А., привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Установлен срок исполнения предписания. Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер.