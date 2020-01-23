04 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Гладких (2020) | Фото: Евгений Гладких

Екатеринбуржец, продающий картины, и отдающий все деньги на лечение, проведет выставку

В Екатеринбурге на следующей неделе состоится выставка картин художника-энтузиаста. Евгений Гладких рисует картины, на которых запечатлена природа, и продает их для того, чтобы все вырученные деньги отдать на лечение онкобольных. Как рассказали Накануне.RU организаторы мероприятия, смотр картин состоится 29 января в Доме культуры УрГЭУ. Начало в 19 часов.

Выставка картин состоится в рамках большого благотворительного концерта. В мероприятии примут участие также солистка Свердловского театра музкомедии Ирина Макарова и многие артисты.

Все вырученные деньги пойдут на лечение четырехмесячной Ани. Ребенок болен спинально-мышечной атрофией.

"На выставке будут выставлены 32 картины Евгения. Он сам предложил выставить на продажу свои картины. Все вырученные деньги с концерта и продажи картин мы перечислим родителям Ани", - отметила организатор вечера Екатерина Королькова.

Ожидается, что стоимость каждого полотна составит от 1,5 до 3 тыс. руб.

Благотворительный концерт(2020)|Фото: vk.com

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Екатеринбуржец, продающий картины, и отдающий все деньги на лечение, проведет выставку

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Теги: художник, благотворительность, Екатеринбург



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