Екатеринбуржец, продающий картины, и отдающий все деньги на лечение, проведет выставку

В Екатеринбурге на следующей неделе состоится выставка картин художника-энтузиаста. Евгений Гладких рисует картины, на которых запечатлена природа, и продает их для того, чтобы все вырученные деньги отдать на лечение онкобольных. Как рассказали Накануне.RU организаторы мероприятия, смотр картин состоится 29 января в Доме культуры УрГЭУ. Начало в 19 часов.

Выставка картин состоится в рамках большого благотворительного концерта. В мероприятии примут участие также солистка Свердловского театра музкомедии Ирина Макарова и многие артисты.

Все вырученные деньги пойдут на лечение четырехмесячной Ани. Ребенок болен спинально-мышечной атрофией.

"На выставке будут выставлены 32 картины Евгения. Он сам предложил выставить на продажу свои картины. Все вырученные деньги с концерта и продажи картин мы перечислим родителям Ани", - отметила организатор вечера Екатерина Королькова.

Ожидается, что стоимость каждого полотна составит от 1,5 до 3 тыс. руб.