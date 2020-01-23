04 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Уральское полпредство решило жестко контролировать расселение балков Югры и Ямала. Почему?

Накануне в уральском полпредстве рассматривали, как Ямал и Югра справляются с задачей расселения балков, передает корреспондент Накануне.RU. Эта проблема, как известно, со времен освоения нефтегазоносного севера является головной болью северных регионов. Появление балков в Югре и на Ямале стало массовым в период освоения нефтяных и газовых месторождений в 1960-х годах. Тогда люди со всего СССР приезжали в Югру и на Ямал на работу и получали жилье, построенное как времянки. Со временем в некоторые балки были проведены коммуникации. Но, по сути, к 2000-м это стали ветхие и мало соответствующие современным требованиям к жилью строения.

Как сообщается на сайте уральского полпредства, по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации провел совещание по вопросу расселения балков помощник Цуканова Максим Федосеев. Участвовали заместители губернаторов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

видеоконференцзал уральское полпредство(2010)|Фото: Накануне.RU

Инвентаризации, которые прошли в 2012 году, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зафиксировали 9998 балков, в которых проживали свыше 30 тыс.человек, на Ямале - 1165 балков, в которых проживали 2610 человек.

Казалось бы для таких богатых регионов как Ямал и Югра вопрос расселения не такого уж большого количества семей из ветхих балков вполне по силам решить в несколько лет. Но, как отметили на совещании в уральском полпредстве, "несмотря на высокую бюджетную обеспеченность северных регионов, вопрос расселения строений, не предназначенных для проживания, окончательно не решен и в настоящее время".

Сургут(2018)|Фото: Накануне.RU

Получается, что на 1 января 2020 года в ЯНАО остается 270 балков, а в Ханты-Мансийском автономном округе –1487 балков.

Примечательно, что уральское полпредство, мягко говоря, жестко отметило неторопливость северян в решении "балочной проблемы". Цитата: "Власти Югры, где в настоящее время сосредоточена основная часть балков, неоднократно брали на себя обязательства по решению проблемы граждан, существующих в небезопасных для жизни условиях, в том числе и перед руководством страны – закрыть вопрос по балкам до конца 2019 года".

Что касается Ямала, где вообще-то вопрос расселения балков гораздо меньше по объемам, то решить его с учетом бюджета региона вполне по силам было давно. В итоге совещания в полпредстве отметили, что губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа "принято решение по корректировке планов и выделению необходимых средств на расселение и снос всех 270 балков в 2020 году".

Югра тоже обязалась до 1 января 2021 года балочный вопрос закрыть.

А уральское полпредство особо отметило, что возьмет на особый контроль ситуацию с расселением балков.

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Уральское полпредство решило жестко контролировать расселение балков Югры и Ямала. Почему?

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Теги: балки, расселение балков, хмао, югра, ямал, уральское полпредство



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