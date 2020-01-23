Киев: Украина отказалась от таможенного союза с ЕС

Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба на дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году". Позже он написал о причинах такого решения.

По его словам, Украина лишь хочет максимально упростить все таможенные процедуры и интегрироваться в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через границу. Таможенный союз - это неотъемлемая составляющая членства в ЕС, и Украина должна стремиться именно к членству, а таможенный союз сейчас - "это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам".

"Поэтому мы от этой идеи и отказываемся", - подчеркнул Кулеба.

Такой формат сотрудничества невыгоден Киеву по той причине, что он накладывает больше обязанностей, чем дает прав, отметил украинский чиновник. Нужно просто сотрудничать в таможенной сфере, не отказываясь от цели стать членом ЕС.

В сентябре Кулеба заявлял, что Украина должна иметь прагматичные отношения с ЕС и НАТО и "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять: "Возьмите нас". По его мнению, Европа сама должна понять, что ей надо быть с Украиной. Это привело к обвинениям новой украинской власти в сворачивании курса на Запад. Сейчас большого скандала не возникло.