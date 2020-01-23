Пока Дерипаска в Давосе восторгается американской социалкой, его Группу ГАЗ от "четырехдневки" спасают российские госконтракты

Группа ГАЗ получила еще один крупный заказ на поставку автомобилей для государственных нужд. ВЭБ.РФ на 3 млрд руб. профинансировал поставку автобусов (всего 438 единиц) в Тверскую область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Договор лизинга подписали ВЭБ.РФ и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие".

Перевозки на новых автобусах большого, среднего и малого класса будут осуществляться в Твери и Калининском районе Тверской области.

"Всего в Тверь будет поставлено 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса "ГАЗель NEXT" вместимостью 20 пассажиров", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Группа ГАЗ поставит 100 электробусов в Москву. Общая стоимость контракта – 5,6 млрд руб.

Летом минувшего года над одним из крупнейших машиностроительных предприятий России нависла угроза перехода на четырехдневную рабочую неделю. Руководство предприятия и, в частности, совладелец компании "Базовый элемент" (в нее входит холдинг "Русские машины", которому, в свою очередь, принадлежит большая часть акций Группы ГАЗ) Олег Дерипаска уверяли сотрудников, что в бедственном положении автомобилестроительного гиганта виноваты американские санкции и стагнация рынка.

"Однако в текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено. Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами "Группы ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - говорил представитель предприятия осенью 2019 года.

"Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

4 июля 2019 года сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали "Save GAZ" ("Спасите ГАЗ"), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей.

Тем временем, Дерипаска в Давосе на всемирном экономическом форуме восхищается тем, как идут дела в социальной сфере в США (ему очень понравился доклад Трампа) и ругает Центральный банк России. Вот что он пишет в Telegram: "Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий. Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".