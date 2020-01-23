Пока Дерипаска в Давосе восторгается американской социалкой, его Группу ГАЗ от "четырехдневки" спасают российские госконтракты

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/welding/fitter-metal/, полное описание.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/foam/, подробное описание.



Экономика Приволжский ФО В России За рубежом
ГАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

Пока Дерипаска в Давосе восторгается американской социалкой, его Группу ГАЗ от "четырехдневки" спасают российские госконтракты

Группа ГАЗ получила еще один крупный заказ на поставку автомобилей для государственных нужд. ВЭБ.РФ на 3 млрд руб. профинансировал поставку автобусов (всего 438 единиц) в Тверскую область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Договор лизинга подписали ВЭБ.РФ и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие".

Перевозки на новых автобусах большого, среднего и малого класса будут осуществляться в Твери и Калининском районе Тверской области.

"Всего в Тверь будет поставлено 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса "ГАЗель NEXT" вместимостью 20 пассажиров", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Группа ГАЗ поставит 100 электробусов в Москву. Общая стоимость контракта – 5,6 млрд руб.

Летом минувшего года над одним из крупнейших машиностроительных предприятий России нависла угроза перехода на четырехдневную рабочую неделю. Руководство предприятия и, в частности, совладелец компании "Базовый элемент" (в нее входит холдинг "Русские машины", которому, в свою очередь, принадлежит большая часть акций Группы ГАЗ) Олег Дерипаска уверяли сотрудников, что в бедственном положении автомобилестроительного гиганта виноваты американские санкции и стагнация рынка.

школьный автобус, дети, школьные автобусы|Фото: минобрнауки.рф

"Однако в текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено. Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами "Группы ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - говорил представитель предприятия осенью 2019 года.

"Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

4 июля 2019 года сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали "Save GAZ" ("Спасите ГАЗ"), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей.

Тем временем, Дерипаска в Давосе на всемирном экономическом форуме восхищается тем, как идут дела в социальной сфере в США (ему очень понравился доклад Трампа) и ругает Центральный банк России. Вот что он пишет в Telegram: "Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий. Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".

add_circle ОБСУДИТЬ (6)


Читать все комментарии (6)


Добавить комментарий:

Пока Дерипаска в Давосе восторгается американской социалкой, его Группу ГАЗ от "четырехдневки" спасают российские госконтракты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег дерипаска, группа газ, государственный заказ, четырехдневная рабочая неделя



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров