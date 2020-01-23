На Южном Урале завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием Косилова

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова.

"Водителю, 1961 года рождения, предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в прокуратуру Челябинской области для утверждения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Косилову грозит до двух лет лишения свободы.