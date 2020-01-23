04 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО
Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

ТМК и "Сахалин Энерджи" подписали совместную программу поставки труб для проекта "Сахалин-2"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания "Сахалин Энерджи" подписали совместную программу технических мероприятий и график реализации, направленные на развитие сервисной и технической поддержки поставок трубной продукции для проекта "Сахалин-2".
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Как сообщили в пресс-службе ТМК, документы предусматривают хранение и техническое обслуживание поставляемой на проект трубной продукции.

"Это повысит надежность и эффективность эксплуатируемой колонны в условиях континентального шельфа", — отмечают в компании.

Отмечается, что необходимость развития сервиса обусловлена нарастающими объёмами поставок трубной продукции ТМК для "Сахалина-2". В 2018-2019 годах компанией поставлены две партии обсадных труб, которые были успешно спущены с платформы "Моликпак". В этом году в планах расширить сортамент.

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ТМК и "Сахалин Энерджи" подписали совместную программу поставки труб для проекта "Сахалин-2"

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Сахалин Энерджи, Сахалин-2, трубы, поставка



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