ТМК и "Сахалин Энерджи" подписали совместную программу поставки труб для проекта "Сахалин-2"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания "Сахалин Энерджи" подписали совместную программу технических мероприятий и график реализации, направленные на развитие сервисной и технической поддержки поставок трубной продукции для проекта "Сахалин-2".

Как сообщили в пресс-службе ТМК, документы предусматривают хранение и техническое обслуживание поставляемой на проект трубной продукции.

"Это повысит надежность и эффективность эксплуатируемой колонны в условиях континентального шельфа", — отмечают в компании.

Отмечается, что необходимость развития сервиса обусловлена нарастающими объёмами поставок трубной продукции ТМК для "Сахалина-2". В 2018-2019 годах компанией поставлены две партии обсадных труб, которые были успешно спущены с платформы "Моликпак". В этом году в планах расширить сортамент.