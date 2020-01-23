04 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В Тюмени хирурги удалили маленькой пациентке опухоль площадью 42 см2

Детские хирурги ОКБ №2 провели уникальную операцию девятилетней пациентке с псевдопапиллярной опухолью поджелудочной железы. У пострадавшей диагностирована наиболее редкая форма и без того нечасто встречающегося заболевания — карцинома Франца. Из-за ее малой чувствительности к лекарствам, основным методом лечения является операция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
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Операция была выполнена в плановом порядке и длилась почти три часа. Детские хирурги ОКБ №2 Валерий Чевжик и Екатерина Арабская, выполнили ювелирную работу: объемная – размером 7 на 6 см – опухоль начала прорастать в крупные кровеносные сосуды. Ее отделение от здоровых тканей потребовало особой аккуратности. Операция завершилась благополучно. Большой кровопотери удалось избежать.

Пациентка уже выписана из стационара под наблюдение профильных специалистов. Поскольку в случае карциономы Франца метастазы случаются крайне редко, прогноз на полное выздоровление ребенка благоприятный.

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В Тюмени хирурги удалили маленькой пациентке опухоль площадью 42 см2

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Теги: карцинома Франца, операция, Валерий Чевжик, Екатерина Арабская



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