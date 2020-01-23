Два человека пострадали во время стрельбы в гостинице Москвы

Конфликт со стрельбой между постояльцами гостиницы и неизвестными произошел в московском районе Зюзино.

Минувшей ночью несколько человек ворвались в гостиницу и в ходе потасовки устроили стрельбу.

Два человека получили огнестрельные ранения, они в больнице. В отдел полиции доставлен мужчина 1995 года рождения, передает ТАСС.

В ноябре в московской гостинице "Останкино" произошла стрельба.

В результате инцидента пострадал мужчина - он с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Конфликт возник на бытовой почве.