В Челябинске вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет

В Металлургическом районе Челябинска вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет. В минэкологии объяснили, что окрашивание вызвано попаданием в реку органического красителя уранин А, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем – и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но несмотря на это сброс в водные объекты стоков запрещен", - сообщили в пресс-службе минэкологии.

В настоящий момент на место выехали инспекторы министерства. Информация будет передана в городское управление дорожного хозяйства. На их балансе находятся ливневки, и им предстоит искать источник протечки и совместно с ответственными лицами его устранять.