В Челябинске вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://perevozki.youdo.com/city/furniture/geo/spb/, ссылка на описание.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/geo/himki/, недорого.
Юду: http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/minivans/, рекомендуем!



Происшествия Челябинская область
река Миасс, краситель, (2020) | Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

В Челябинске вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет

В Металлургическом районе Челябинска вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет. В минэкологии объяснили, что окрашивание вызвано попаданием в реку органического красителя уранин А, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем – и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но несмотря на это сброс в водные объекты стоков запрещен", - сообщили в пресс-службе минэкологии.

река Миасс, краситель,(2020)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

В настоящий момент на место выехали инспекторы министерства. Информация будет передана в городское управление дорожного хозяйства. На их балансе находятся ливневки, и им предстоит искать источник протечки и совместно с ответственными лицами его устранять.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: река, Миасс, краситель, экология,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров