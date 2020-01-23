Суд продлил арест уральским сектантам, обвиняемым в жестоком убийстве 9-летнего мальчика

В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения обвиняемым в жестоком убийстве 9-летнего ребенка.

Напомним, в декабре прошлого года главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину арестовали на два месяца по обвинению в пособничестве убийству малолетнего. Также отправили под арест отца убитого ребенка Ивана Казанцева, который заявил, что тоже является "учеником Христа".

Казанцев обвиняется в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое, как считает следствие, совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства тело выбросили в лесопарке Чкаловского района.

Глава секты Земфира (справа)

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня суд продлил арест Казанцеву и Гайнуллиной. Оба будут находиться в СИЗО до 27 мая этого года. При этом мужчина просил отпустить его под домашний арест.

Напомним, ранее отец убитого в Екатеринбурге мальчика рассказал, зачем он расправился с сыном.