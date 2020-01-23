04 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина (2016) | Фото: ru.rfi.fr

На Украине проблемы с пенсиями - требуют "европейских" справок

В ряде городов Украины проблемы с выплатой пенсий. От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина. Без этой справки пенсии не платят. Об этом написал депутат Рады Максим Бужанский, который опубликовал фото из отделения Пенсионного фонда в Днепропетровске (Днепре).
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По его словам, очередь достигает 600 человек в день. Люди стоят в очереди, пытаясь хоть что-то выяснить.

"Судя по ситуации, денег им не видать до марта - выживай, как хочешь. Что это: нехватка денег в ПФ, тупость или желание покрутить деньги месяц? Просто ад, чистые мерзавцы", – написал депутат.

Интересно, что бывший министр социальной политики страны Андрей Рева недавно прогнозировал, что задержки с выплатой пенсий могут начаться в ближайшее время из-за запланированной индексации. Бюджет ПФ на 50% дефицитный, т.е. денег хватает только наполовину.

Президент инвестиционного фонда "Универ" Тарас Козак считает, что солидарная пенсионная система уже не работает из-за оттока рабочих рук за границу, а также старения и убыли населения. Через восемь лет на Украине лишь половина 60-летних сможет выйти на пенсию. Поэтому в стране недавно заговорили о повышении пенсионного возраста в будущем. В 2017 году был резко повышен только требуемый стаж.

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На Украине проблемы с пенсиями - требуют "европейских" справок

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Теги: Украина, пенсия



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