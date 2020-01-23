Герман Греф не собирается покидать Сбербанк, если у того поменяется акционер

Герман Греф заявил, что покинет свой пост в том случае, если основной вектор развития кредитной организации будет изменении. При этом он уверен, что этого не произойдет, если Сбербанк сменит основного акционера (сейчас 50% плюс одна акция принадлежат Банку России), поскольку и тогда стратегия банка не изменится. Об этом Греф сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

"Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал он.

Греф заявил в интервью телеканалу "Россия-24"​​​​​​, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.

Ранее появились разговоры о возможной смене акционера банка, поскольку владение регулятором поднадзорной организацией создает конфликт интересов. Предположительно, пакет ЦБ может быть продан Росимуществу за 3 трлн руб., финансированием сделки может заняться Фонд национального благосостояния.