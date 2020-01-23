В Перми у пассажира самолета, прилетевшего из Китая, заподозрили коронавирус

В Перми у одного из пассажиров самолета, прилетевшего с китайского острова Хайнань, заподозрили заражение коронавирусом. Однако вскоре выяснилось, что речь идет о другом заболевании, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.

После того, как самолет сел в Перми, на борт поднялись медики. Обследование показало, что речь идет об ОРВИ. Коронавирус не подтвердился.

Добавим, ранее аналогичный диагноз – ОРВИ – поставили двум пассажирам, прилетевшим из Китая в Санкт-Петербург.

Напомним, происхождение вируса до сих пор неизвестно. Предполагается, что коронавирус происходит с оптового рынка морепродуктов, либо представляет собой мутацию вируса, встречающегося у летучих мышей. Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.