04 Августа 2020
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Общество В России
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В России вычислили сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

В Роскомназдоре сообщили, что обнаружен сервис, с которого рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц, детских садов.

По данным ведомства, Startmail.com находится в Нидерландах. С 28 ноября 2019 года с него поступило более тысячи анонимных сообщений.

С 23 января доступ к почтовому сервису Startmail.com был ограничен. При этом РКН отмечает, что это не поможет в полной мере, но затруднит злоумышленникам их работу.

В декабре волна лжеминирований прокатилась по Хабаровскому краю и городам соседних регионов. Так, поступило более 50 анонимных сообщений о минировании детских садов. 9 декабря школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

В конце ноября в Москве проверяли анонимные угрозы о бомбах в колледжах и вузах правоохранительно-силового блока. Здания осмотрели кинологи с собаками, учащихся и сотрудников эвакуировали. Взрывных устройств найдено не было.

Стоит отметить, волна "минирований" идет также Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

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В России вычислили сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

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Теги: минирование, россия, сервис



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