04 Августа 2020
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Машиностроение, станкостроение, инженерия (2020) | Фото: Инженерный центр Униматик

На Робофест-2020 поедет Екатеринбург. Школьная команда R2D2 представит Свердловскую область на крупнейшем в Европе фестивале

В ежегодном всероссийском конкурсе "Инженерный проект: Машиностроение" победу одержала команда из лицея №130 Кировского района Екатеринбурга - R2D2. Теперь школьники будут представлять область на всероссийском технологическом фестивале Робофест-2020 в Москве, крупнейшем в Европе и одном из самых крупных в мире фестивалей, что ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества от 6 до 30 лет.

Областной этап конкурса состоялся на площадке лицея №88. Как сообщили Накануне.RU пресс-служба департамента образования администрации Екатеринбурга, площадку посетило более 300 гостей со всей Свердловской области. Всего в конкурсе приняла участие 41 команда, в числе которых 130 участников из Екатеринбурга, Североуральска, Красноуфимска, Камышлова, Первоуральска, Серова и Нижнего Тагила.

В возрастной категории от пяти до семи лет судейской комиссией всем детям были вручены заслуженные сертификаты и призы от организаторов конкурса. Лидерами в возрасте от 7 до 10 лет, завоевав первое, второе и третье место соответственно, стали:

- команда R2D2 из лицея №130 (Екатеринбург);
- команда "Роботикс" из лицея №130 (Екатеринбург);
- команда "Роботрафик" из лицея №21 (Первоуральск).

В условиях конкурса, командам было дано задание, в ходе которого школьники знакомились с профессией машиностроения, познавая тонкости станкостроения, а также разрабатывали свои собственные проекты, по итогам которых жюри и определило победителя. Организаторами конкурса выступает промышленное предприятие, целью которого является постоянное взаимодействие с образовательными организациями. Благодаря этому, молодое поколение сможет со школьной скамьи начать знакомство с увлекательной профессией, получить, в том числе и практический опыт, а также поддержку в своих начинаниях. По мнению организаторов, таким образом повысится престиж инженерных профессий среди молодежи и возрастет популяция научно-технического творчества

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На Робофест-2020 поедет Екатеринбург. Школьная команда R2D2 представит Свердловскую область на крупнейшем в Европе фестивале

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Теги: инженерия, Робофест-2020, машиностроение, конкурс



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