04 Августа 2020
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинский омбудсмен отстоял опеку над детьми. Бывшая супруга сможет видеть их чаще

Челябинский областной суд вынес решение по гражданскому делу с участием уполномоченного по правам человека в регионе Антона Шарпилова и его бывшей супруги Марии за право опеки над детьми. Как передает корреспондент Накануне.RU, дети останутся с отцом, но будут больше видеться с матерью.

Напомним, бывшая супруга обвинила Шарпилова в том, что он не дает ей видеться с детьми, и обратилась в суд, чтобы получить право опеки.

Сегодня в суд пришли в качестве свидетелей представители поисковых отрядов, чтобы поддержать омбудсмена. Заслушав свидетелей, суд вынес решения об изменении порядка общения Марии с детьми. Она сможет три раза в неделю видеть детей, два раза в будни и в выходной.

(2020)|Фото: Накануне.RU

"Порядок общения изменили. Она будет больше видеться с детьми. Три раза в неделю, по три часа в будни и семь часов в воскресенье. Мария не согласна с решением. Мы дальше будем обжаловать, писать кассационную жалобу", - прокомментировала адвокат Марии.

Антон Шарпилов с решением суда согласен.

(2020)|Фото: Накануне.RU

"Мы так и высказали наше мнение. Учитывая, что мама вернулась на территорию Челябинской области, мы только за увеличение периода общения", - подчеркнул он.

"Было страшно, если бы они остались с мамой, которая может завтра снова уехать куда-нибудь. С таким порядком мы согласны", - сообщила адвокат омбудсмена.

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Челябинский омбудсмен отстоял опеку над детьми. Бывшая супруга сможет видеть их чаще

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Теги: антон шарпилов, омбудсмен челябинской области, дети, опека



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