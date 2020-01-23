Госдума в первом чтении единогласно приняла изменения в Конституцию

Госдума в четверг, 23 января, рассмотрела пакет поправок в Конституцию, внесенный президентом России. Предложения по изменению главного закона страны Владимир Путин озвучил 15 января во время послания Федеральному собранию. Законопроект в первом чтении был поддержан единогласно.

Сама процедура голосования прошла не без инцидентов. Перед самым голосованием выяснилось, что депутаты Зюганов, Савицкая и Харитонов оказались не зарегистрированы в системе. За это спикер Госдумы Вячеслав Володин громко отчитал парламент, который не перешел на биометрическую систему регистрации. "Кстати, фракция КПРФ тогда была против, когда мы принимали решение", - попенял Володин. В итоге депутатов зарегистрировали и голосование прошло в обычном режиме. Также спикер отругал депутатов, которые опаздывают на заседания и не успевают регистрироваться. "Мы тут судьбоносное решение принимаем!" - добавил Володин.

Свои отзывы к документу оперативно предоставили Верховный суд, регионы РФ, профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU. Кроме того, в пояснительной записке к пакету поправок говорится, что "проект закона подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Группа собиралась всего несколько раз, основную работу, вероятно, провело ее руководство в лице главы комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и председателя комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Впрочем, сам Крашенинников отмечал, что основная работа над поправками и корректировкой предлагаемого текста закона начнется между первым и вторым чтениями в Госдуме.

Напомним, поправки предусматривают изменения во всех ветвях власти и некоторое перераспределение полномочий между ними. Вот основные пункты:

- чиновники и депутаты, "полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, в том числе ограничений", не смогут иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране (сенаторы, депутаты, министры, судьи и т.д.);

- кандидаты в президенты России должны будут прожить на территории РФ не менее 25 лет, у них не должно быть двойного гражданства или вида на жительство в другой стране сейчас или в прошлом;

- МРОТ устанавливается на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, гарантируется обязательная индексация пенсий, соцпособий;

- признается главенство Конституции РФ над международными договорами в случае расхождения положений этих документов;

- Госдума утверждает председателя правительства и министров, только после этого они назначаются президентом;

- назначения прокуроров субъектов РФ и руководителей федеральных органов исполнительной власти президент осуществляет после консультаций с Советом Федерации;

- Совет Федерации может прекратить полномочия судей Конституционного суда, судей Верховного суда, кассационных и апелляционных судов по представлению президента;

- Конституционный суд РФ может проверять по запросам президента конституционность законов, принятых парламентом;

- президент формирует Госсовет в целях определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

На внесение изменений и поправок депутатам дали две недели, затем последует второе чтение. На вопрос депутата Смолина о беспокойстве по поводу скорости принятия закона (обычно между первым и вторым чтениями проходит месяц – прим. ред.), Крашенинников ответил, что рабочая группа работает "практически круглосуточно", и двух недель на поправки будет более, чем достаточно. "Да это выстраданный закон! – добавил спикер Госдумы Володин. – Нам надо потрудиться". Он призвал депутатов, у которых есть предложения, всю следующую неделю потратить на работу над законопроектом.