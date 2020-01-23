China Post: Посылки из Китая будут проходить двойную дезинфекцию

В городе Ухань, где свирепствует смертоносный коронавирус, не только ограничили въезд и выезд, а также работу общественного транспорта. Сейчас стало известно, что почта Китая вводит двойную дезинфекцию отправляемых из города посылок. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", они будут обрабатываться соответственно на пунктах приёма и выдачи.

Что касается входящей корреспонденции, то China Post рекомендует не забирать посылки в отделениях, а вызывать курьера. Такой способ доставки предпочтительнее, поскольку позволяет избежать скопления людей в отделениях.

В настоящее время известно о 571 человеке, заразившемся пневмонией нового типа. Семнадцать из них скончались. Среди заболевших – пятнадцать врачей, один из которых находится в критическом состоянии.