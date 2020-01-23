На Среднем Урале двое работников автомойки погибли в цистерне тягача

На Среднем Урале погибли двое работников автомойки. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, все случилось вечером 22 января в Камышлове: двое сотрудников погибли во время промывки автоцистерны изнутри. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как отметили в ведомстве, тела направлены на вскрытие для установления точной причины смерти (внешних признаков криминала на них не имеется). Также истребуется документация относительно перевозившихся в цистерне материалов, устанавливаются возможные очевидцы ЧП.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, личности погибших полицейские территориального ОВД установили оперативно: ими оказались местные жители 1961 и 1992 годов рождения.

"Фура с нижегородскими госномерами, по предварительным данным, доставила в Омск партию дистиллированного таллового масла. На обратном пути водитель тягача решил отмыть бочку. Когда он почувствовал неладное, то предпринял попытку собственными силами спасти рабочих: надел имевшийся противогаз и попытался извлечь мужчин из цистерны, однако это ему не удалось. Тогда на место ЧП вызвали на помощь пожарных, которые и извлекли тела погибших", - сообщил полковник Горелых.