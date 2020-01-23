04 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

В Прикамье мать убила двух детей, еще двое спаслись

32-летней матери из Кудымкара грозит срок – ей вменяют убийство двух детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
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По версии следствия, утром 23 января подозреваемая убила пятилетнего и годовалого детей, после этого попыталась нанести вред себе и оказалась в больнице. Другие двое детей, двух и девяти лет, находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии.

Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемой предъявят обвинение и, возможно, арестуют.

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В Прикамье мать убила двух детей, еще двое спаслись

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Теги: Кудымкар, многодетная семья, убийство, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 27.01.2020 07:52 Мск В Прикамье умерла женщина, убившая двоих детей во время "изгнания бесов"
Ранее 24.01.2020 09:04 Мск "Матери теперь жить с этим". Общественник о гибели в Кудымкаре двух маленьких детей, из которых "изгоняли бесов"
Ранее 23.01.2020 16:15 Мск Жительница Кудымкара, которая убила двоих из четырех своих детей, "изгоняла из них бесов"

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