В Прикамье мать убила двух детей, еще двое спаслись

32-летней матери из Кудымкара грозит срок – ей вменяют убийство двух детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По версии следствия, утром 23 января подозреваемая убила пятилетнего и годовалого детей, после этого попыталась нанести вред себе и оказалась в больнице. Другие двое детей, двух и девяти лет, находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии.

Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемой предъявят обвинение и, возможно, арестуют.