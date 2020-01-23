Самое близкое избирателям из всех поправок в Конституцию – социальный блок - Неверов

Самое близкое избирателям из всех поправок в Конституцию – социальный блок, считает глава фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов, выступая в Госдуме. "Это ответ на вопрос более молодого поколения на то, куда идут их пенсионные отчисления", - заметил депутат по поводу поправки о гарантии индексации пенсий. Он напомнил, что не так давно под давлением финансового блока правительства принимались решения об отказе от индексации, но это, по мнению Неверова, не принесло ожидаемого экономического эффекта.