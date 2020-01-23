Коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин не подтвердился

Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ).

Диагноз "коронавирус" у заболевших исключен, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что в Боткинской больнице находятся два пациента, у которых подозревают это заболевание. Один - россиянин, другой - гражданин КНР.

Кроме того, Роспотребнадзор с начала января выявил на пограничных пунктах пропуска в Приморье четырех человек с подозрением на новый коронавирус, но это заболевание у них не подтвердилось.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм опубликовали рекомендации для россиян по посещению Китая. Гражданам РФ рекомендуется отказаться от поездок в город Ухань и соблюдать повышенные меры безопасности в других китайских городах.

Напомним, происхождение вируса до сих пор неизвестно. Предполагается, что коронавирус происходит с оптового рынка морепродуктов, либо представляет собой мутацию вируса, встречающегося у летучих мышей. Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.