Путин "дал поручения" по ситуации в Иркутской области и совхозе им. Ленина – Зюганов

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/facing/price/, лучшие цены.
Здесь http://perevozki.youdo.com/voronezh/gruzchiki/ - подробности тут.
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/bath/plastic/, описание.



Политика В России Москва
Коллаж, Сергей Левченко, Павел Грудинин, КПРФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин "дал поручения" по ситуации в Иркутской области и совхозе им. Ленина – Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что два месяца не мог добиться от надзорных органов расследования "рейдерских захватов в Иркутской области и совхозе им. Ленина". На заседании Госдумы, посвященном поправкам в Конституцию, Зюганов также пожаловался, что долго не мог передать президенту на рассмотрение свою жалобу на ситуацию. "Только когда я сам положил ему на стол бумагу, он поручения дал", - заметил политик.

Очевидно, он имел в виду отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и судебные процессы вокруг предприятия Павла Грудинина – соратников Зюганова. В конце декабря Владимир Путин пояснил, почему Левченко ушел в отставку. Он заявил, что "в Иркутске много проблем". "Левченко не совсем плохо работал, нет, но ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. А там уже и выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки. Зима же на носу. Что мне люди говорили, когда я был там? Просили прислать других людей! Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Он старался, особенно на первом этапе", - прокомментировал Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Путин "дал поручения" по ситуации в Иркутской области и совхозе им. Ленина – Зюганов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: геннадий зюганов, владимир путин, сергей левченко, павел грудинин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров