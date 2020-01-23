Путин "дал поручения" по ситуации в Иркутской области и совхозе им. Ленина – Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что два месяца не мог добиться от надзорных органов расследования "рейдерских захватов в Иркутской области и совхозе им. Ленина". На заседании Госдумы, посвященном поправкам в Конституцию, Зюганов также пожаловался, что долго не мог передать президенту на рассмотрение свою жалобу на ситуацию. "Только когда я сам положил ему на стол бумагу, он поручения дал", - заметил политик.

Очевидно, он имел в виду отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и судебные процессы вокруг предприятия Павла Грудинина – соратников Зюганова. В конце декабря Владимир Путин пояснил, почему Левченко ушел в отставку. Он заявил, что "в Иркутске много проблем". "Левченко не совсем плохо работал, нет, но ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. А там уже и выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки. Зима же на носу. Что мне люди говорили, когда я был там? Просили прислать других людей! Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Он старался, особенно на первом этапе", - прокомментировал Путин.