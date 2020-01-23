04 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский избирком вновь отказал в регистрации группы по референдуму о прямых выборах мэров

В среду, 22 января, состоялось заседание избирательной комиссии Свердловской области. На нем рассматривалось ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, инициатива была выдвинута группой в составе 20 человек и поступила 9 января. Предлагалось вынести на референдум проект закона "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

В итоге избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы. Как пояснили в избиркоме, представленные документы были оформлены с существенными недостатками.

"С неточностями оформлен протокол собрания инициативной группы. В частности, зафиксированы разночтения в датах проведения мероприятия. Кроме этого, при выдвижении инициативы референдума указан лишь способ избрания глав, но нет уточнения по исполняемым ими полномочиям, как это предусмотрено в выносимом на референдум законопроекте", - заявили в комиссии.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что группа активных жителей Екатеринбурга и общественников намерена вернуть уральской столице всенародно избранного главу.

73% жителей Екатеринбурга поддержали возвращение прямых выборов мэра. Однако в декабре избирком отказал в регистрации группы по проведению референдума по данному вопросу.

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Свердловский избирком вновь отказал в регистрации группы по референдуму о прямых выборах мэров

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Теги: выборы, мэр, референдум, избирком



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