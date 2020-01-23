"Это очень робкий ремонт Конституции" – Зюганов о поправках в главный закон страны

"После дефолта это самый ответственный вопрос, который мы рассматриваем. Надо унять эйфорию штатных пропагандистов. То, что принял президент в экстренном порядке, это требование трудящихся, которые который год нищают", - заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов на рассмотрении поправок в Конституцию в Госдуме в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сейчас проводим очень робкий ремонт Конституции, принимавшейся под расстрел парламента", - заявил Зюганов. Он рассказал, что в первом чтении КПРФ будет голосовать за поправки, но указал на несколько вопросов. "Как, например, мы будем выполнять 55 статью, которая не разрешает ухудшение положения граждан?" – отметил политик.

Он также предложил ознакомиться с давосским докладом Трампа и равняться на действия американских властей.