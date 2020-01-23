СК: То, что пермский хостел "Карамель" не закрыли после найденных нарушений, - халатность представителя МЧС

Спасатели нашли нарушения в работе пермского хостела "Карамель", где погибли пять постояльцев, еще в феврале 2019 г., однако гостиницу так и не закрыли, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было.

По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об его аресте.